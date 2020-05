Im Dieselskandal wird heute ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) erwartet. Erstmals entscheidet das höchste deutsche Zivilgericht über die Schadenersatzklage eines VW-Kunden.

Der Prozess gilt als zentral im Rechtsstreit um Schadenersatzansprüche wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen in Dieselautos. Zum Pilotfall wurde die Klage eines Rentners aus dem Kreis Bad Kreuznach.

Dieser kaufte im Januar 2014 einen gebrauchten VW Sharan für rund 31.500 Euro. Eingebaut ist in den Wagen der Dieselmotor EA 189 - der Motorentyp, der im Zentrum des VW-Abgasskandals steht. Volkswagen hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben.

Kläger will vollen Betrag, VW will nichts zahlen

Der Kläger will seinen Wagen zurückgeben und verlangt im Gegenzug von dem Autobauer die Zahlung des Kaufpreises. Das Landgericht Bad Kreuznach wies seine Klage im Oktober 2018 ab. Das Oberlandesgericht Koblenz sprach ihm im Juni 2019 fast 26.000 Euro Schadenersatz wegen "vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung" zu. Allerdings zogen die Richter vom Komplettpreis damit einen Teil für die Nutzung des Wagens ab. Der Rentner will aber den vollen Betrag zurück. Er ging erneut in Revision. Auch der Wolfsburger Konzern ging gegen das Urteil vor: denn er will gar nicht zahlen.

In der mündlichen Verhandlung vor drei Wochen erläuterte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters ausführlich die vorläufige Rechtsauffassung seines Senats. Dabei zeichnete sich ab: Der BGH dürfte grundsätzlich zu dem Schluss kommen, dass Kunden beim Kauf eines Wagens mit der unzulässigen Abschalteinrichtung ein Schaden entstanden ist. Doch dies sagt noch nichts darüber aus, wie viel Geld ein Kunde bekommt. Es deutete sich nämlich auch an, dass sich die Kunden voraussichtlich eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen müssen. Wer also viele Kilometer gefahren ist, bekommt auch weniger Geld. Bei der Berechnung werden Kaufpreis, bisherige Laufleistung und zu erwartende Gesamtlaufleistung berücksichtigt.

Kläger fordert Rückabwicklung von Autokauf Anders als viele andere VW-Kunden hat sich Herbert Gilbert nach dem Abgasskandal nicht auf einen Vergleich mit dem Autokonzern eingelassen. Er hat an seiner Klage gegen Volkswagen festgehalten - bis zum heutigen Verfahren am Bundesgerichtshof.

Welche Folgen könnte das Urteil für den Dieselskandal haben?

Die Bundesrichter entscheiden zwar offiziell nur über den Einzelfall, doch die Land- und Oberlandesgerichte werden sich an dem Karlsruher Urteil orientieren. Es dürfte damit eine zentrale Rolle für die Klagen weiterer VW-Kunden haben. Laut VW sind noch rund 60.000 Verfahren anhängig. Zehntausende Kunden schlossen dagegen bereits einen Vergleich mit dem Konzern ab. Allerdings werden auch mit dem Urteil am Montag noch nicht alle juristischen Fragen im Dieselskandal beantwortet sein, etwa die Verjährung von Klagen. Offen bleibt Experten zufolge auch noch, wie es mit Käufern aussieht, die nach Bekanntwerden des Skandals einen Wagen gekauft haben.

Noch mehr Klagen gegen Volkswagen?

Volkswagen zeigte sich im Vorfeld überzeugt, dass es nach dem Karlsruher Urteil kaum Anlass für neue Klagen geben werde. Es könne auch die zügige Beendigung vieler laufender Verfahren erleichtern. Der Anwalt des Klägers aus Rheinland-Pfalz erwartet dagegen, dass der Dieselskandal jetzt erst beginnt: "Es werden noch viel mehr Käufer klagen, wenn sie nach dem BGH-Urteil wissen, dass sie dies ohne Risiko tun können." Er rechnet zudem mit einer "Signalwirkung" für Klagen gegen andere Autobauer.