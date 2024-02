Polizeiausbildung: Mit VR-Brillen sensible Kontrollen lernen

Rund 4.000 Menschen haben am Freitagabend in Simmern/Hunsrück für Demokratie und gegen die AfD demonstriert. Denn die Bundesvorsitzende der Partei, Alice Weidel, nahm an einem sogenannten Bürgerdialog der AfD teil. Weitere größere Kundgebungen gab es in Trier und im rheinhessischen Nierstein.