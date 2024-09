Sollte der Verkauf von Zigaretten eingeschränkt werden?

per Mail teilen

Sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mal eben Kippen besorgen - für deutsche Raucherinnen und Raucher kein Problem, denn zum nächsten Zigarettenautomaten, Kiosk oder zur Tanke ist es meist nicht weit. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD) hat in der Zeitung "Die Welt" gefordert, dass Tabakprodukte nur noch in lizenzierten Spezialgeschäften verkauft werden sollten. Dass Zigaretten an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr gekauft werden können, hält er für falsch.

Was denkt ihr: Würden weniger Menschen rauchen, wenn Tabakwaren nur zu bestimmten Tageszeiten und in bestimmten Geschäften gekauft werden könnten? Oder macht man erwachsenen Raucherinnen und Rauchern damit nur unnötig das Leben schwer - schließlich haben sie frei und selbstbestimmt entschieden, zu rauchen? Oder glaubt ihr, es macht für die Zahl der Nikotinsüchtigen letztlich keinen Unterschied, wann und wie Zigaretten verkauft werden?

Die Abstimmung ist bereits beendet.