Wer schaut das Spiel Deutschland gegen Japan?

Heute ist es soweit: Das deutsche Team startet bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ins Turnier. Ab 14 Uhr deutscher Zeit spielt die DFB-Elf gegen Japan.

Die WM in Katar ist wohl das bislang umstrittenste Fußballturnier aller Zeiten - auch in Rheinland-Pfalz: Viele boykottieren das Ereignis, es gibt kaum Public Viewing, WM-Artikel bleiben auch eher im Laden, nachdem die FIFA mit Sanktionen drohnte, macht Deutschland (und viele weiter europäische Länder) einen Rückzieher in Sachen "One Love"-Binde.