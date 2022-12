Argentinien gegen Frankreich heißt das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am Sonntag. Frankreich gewann gestern Abend gegen das Überraschungsteam Marokko im Halbfinale mit 2:0. Argentinien schaffte den Sprung ins Endspiel schon am Dienstag mit einem Sieg gegen Kroatien. Doch wer gewinnt am Sonntag jetzt den Titel? Was meint ihr?

Die Abstimmung ist bereits beendet.