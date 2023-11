Am Mittwoch eröffnet der erste Weihnachtsmarkt im Land: Die Stadt Ludwigshafen macht zum wiederholten Mal den Anfang und startet bereits am 8. November in die Saison. Zum Vergleich: In Kaiserslautern öffnen die Buden am 20. November, in Trier und Koblenz geht’s am 24. November los, in Mainz sogar erst am 30. November. Ich möchte von euch einmal ein Stimmungsbild einfangen:

Seid ihr schon in Stimmung für die ersten Weihnachtsmärkte? Nein, das kommt für mich viel zu früh. Ja, ich kann es kaum abwarten! Teils-teils. Ich bin noch unentschieden. Weihnachtsmärkte sind sowieso nichts für mich. Abschicken