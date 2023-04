Die Freibad-Saison steht in den Startlöchern! Das Freibad in Winnweiler in der Pfalz hat schon seit fast zwei Wochen geöffnet. Am jetzt kommenden langen Wochenende wollen einige weitere Freibäder in Rheinland-Pfalz folgen: zum Beispiel in Trier, Bad Kreuznach oder Alzey. Wassertemperatur hier: 16 Grad.

Wie warm sollte das Wasser im Freibad für euch sein? 16 Grad, ganz klar! Mindestens 20 Grad sollte das Wasser schon haben Unter 25 Grad geht gar nichts! Freibad?! Also ich gehe nur in die Therme! Abschicken