Abstimmung: Treibt ihr Sport?

per Mail teilen

Wir wissen es eigentlich alle: Sport hält fit und ist gesund. Doch ach! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und so bewegen sich viele Menschen allen Ratschlägen zum Trotz zu wenig. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Menschen im Land jetzt zu einem aktiveren Lebensstil motivieren. Sie hat deshalb in Mainz zum ersten rheinland-pfälzischen Bewegungsgipfel eingeladen. Ob die Damen und Herren Minister uns dort etwas vorturnen? Lassen wir uns überraschen. Und jetzt zu euch - Hand aufs Herz:

Die Abstimmung ist bereits beendet.