Mögt ihr Tofu? Stimmt ab!

Heute ist World Tofu Day - also der Internationale Welttag des Tofu. Dieser Tag am 26. Juli geht dem Vernehmen nach auf die Initiative der kanadischen Tierschutzorganisation aus dem Jahr 2014 zurück. Was durchaus Sinn ergibt, geht es doch bei Tofu auf dem Speisezettel auch um den Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte. Und Grund genug für meine Frage: Mögt ihr den Fleischersatz aus Sojabohnen? Oder kommt der euch nicht auf den Teller? Stimmt ab!

