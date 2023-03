Internationaler Tag des irischen Whiskeys

Alkohol am frühen Morgen - keine gute Idee! Aber da wir ja nur drüber "reden", dürfen wir ;) Man sollte es nicht glauben, aber auch irischer Whiskey hat einen internationalen Feiertag. Und der ist heute. Da wird in vielen Irish Pubs mit einem guten Whiskey angestoßen. Zu den wichtigsten irischen Whiskey-Sorten zählen übrigens Irish Single Malt, Irish Pot Still und Irish Grain Whiskey. Mein Ding ist das ja nicht. Aber ich frage mich, ob es hier in unserem Weinland viele Whiskey-Liebhaber und Liebhaberinnen gibt. Wie steht es da mit euch? Mögt ihr Whiskey?

