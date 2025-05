In der Nacht ist der 59. Super Bowl gespielt worden, das Endspiel der Saison 2024 in der der National Football League. In New Orleans sind die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs anegetreten.

Habt ihr den Super Bowl geschaut? Klar hab ich geschaut! Inklusive Burger und Guacamole! Ich hätte Lust darauf gehabt, aber die Uhrzeit passt so gar nicht! Nein, American Football interessiert mich nicht. Abschicken