Voting Selbstbestimmtes Sterben

Gestern kam das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig: Der schwerkranke Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach darf nicht selbstbestimmt durch ein todbringendes Medikament sterben. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht verweigert also Sterbewilligen wie Harald Mayer, sich eine tödliche Dosis Betäubungsmittel kaufen zu dürfen. Für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, gebe es andere zumutbare Wege und Möglichkeiten, heißt es. Sie würden dadurch nicht in ihrem Recht auf einen selbstbestimmten Tod verletzt. Die Gefahren eines Missbrauchs durch das Medikament seien zu hoch. Was sagt ihr dazu?

