Programkino oder Multiplex? Hier genießt RLP seinen Kinoabend

per Mail teilen

In Mainz fällt der letzte Vorhang für die Programmkinos "Capitol" und "Palatin". Über Jahrzehnte fanden Filme abseits des Mainstreams dort und auch anderswo in Rheinland-Pfalz ihr Publikum. Doch mit dem Bau von Multiplex-Kinos in den 1990ern begannen schwere Zeiten für die Kinos der besonderen Art. Zu welcher Gruppe von Cineasten gehört ihr? Ich gebe euch zwei Antwort-Möglichkeiten: 😀

Die Abstimmung ist bereits beendet.