Heute ist der Internationale Tag Plastikfreier Tüten (engl. International Plastic Bag Free Day). Er findet seit 2011 immer am 3. Juli statt. Wenn ich so bei mir herumschaue - ich habe inzwischen ein Meer an Stoffbeuteln, Plastiktüten sind die totale Ausnahme. Benutzt ihr noch Plastiktüten zum Einkaufen?