Fahrrad-Piktogramme: Sinnvoll oder nicht?

per Mail teilen

Es war einmal ein Forschungsprojekt. Dafür wurden unter anderem in Mainz und Koblenz große Fahrrad-Piktogramme auf die Straßen gemalt, um die Autofahrer daran zu erinnern, dass sie immer mit Radfahrern rechnen müssen. Jetzt ist das Projekt beendet, und der Landesbetrieb Mobilität will die Zeichen weg haben. Eines seiner Argumente: Die Piktogramme könnten Fahrradfahrer fälschlicherweise glauben lassen, dass sie auf einem Radweg unterwegs seien. In Mainz und Koblenz gibt es aber Gegenwind. Die Mainzer Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) zeigt sich überzeugt, dass die Piktogramme für mehr Sicherheit sorgen. Große weiße Fahrräder auf die Straße gemalt - wie seht ihr das?

Die Abstimmung ist bereits beendet.