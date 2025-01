per Mail teilen

Seit Wochen ist es draußen kalt, grau und dunkel. Okay, ab und zu hat sich die Sonne in den letzten Tagen blicken lassen, aber trotzdem ist es noch oft ungemütlich. Mein Tipp: Ab in die Sonne, wegfliegen! Wie sieht's bei euch aus, seid ihr eher Team "Winter entfliehen" oder Team "zu Hause gemütlich machen"?