Die meisten von uns möchten morgens so lange schlafen wie möglich. Aber das heißt auch - danach muss alles "zack, zack" gehen, damit man pünktlich auf der Arbeit, in der Uni, beim Termin etc. ist. Was seid ihr für ein Morgentyp? Müsst ihr letztlich immer hetzen oder habt ihr meist schön Zeit, um alles In Ruhe zu machen? Meine Frage an euch:

Seid ihr meist "auf den letzten Drücker" unterwegs? Ja, ich bin meist "auf den letzten Drücker" unterwegs. Nein, ich habe und nehme mir am Morgen meistens Zeit, so dass ich nicht hetzen muss. Das hält sich in etwa die Waage - mal so, mal so. Abschicken