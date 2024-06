per Mail teilen

Die Waschmaschine ist kaputt, ein Hauskauf steht an, eine Rechnung ist größer als erwartet – und plötzlich braucht ein guter Freund dringend eine etwas größere Summe Geld. Seid ihr in einer solchen Situation schon einmal angepumpt worden? Eine YouGov-Umfrage hat ergeben, dass 46 Prozent der Befragten, die einen finanziellen Engpass hatten, auf ihr privates Umfeld zugegangen sind. Die meisten klopften bei Verwandten an, aber auch Freunde wurden gefragt. Wie würdet ihr reagieren?