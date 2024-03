per Mail teilen

Es ist einiges berichtet worden darüber in den vergangenen Tagen: Immer mehr Winzer in der Pfalz verlangen mittlerweile Geld, wenn man Wein kosten möchte. Von 50 Cent pro Sorte bis zu 30 Euro für das ganze Rundum-Programm ist der Betrag, der mittlerweile verlangt wird. Damit soll das 'touristische Saufen' minimiert werden. Was meint ihr dazu?