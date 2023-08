per Mail teilen

Aus der Kategorie "Feiertage", die vor allem in Zeiten des Klimawandels niemand braucht, stammt dieser Kandidat: In den USA ist heute "Cheap Flight Day" - ein Tag, an dem Flugtickets besonders günstig sein sollen.

In Deutschland stiegen die Flugpreise im ersten Halbjahr gegenüber 2022 im Schnitt übrigens um knapp 25 Prozent, Europaflüge kosteten sogar 32 Prozent mehr als vor einem Jahr. Inlandsflüge hingegen wurden mit plus 4 Prozent nur leicht teurer.