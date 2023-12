Wer noch einmal zu alten Steuer-Preisen im Restaurant esse gehen möchte, sollte das an den nächsten drei Tagen tun. In der Gastronomie gilt vom 1. Januar an wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent statt vorübergehend 7 Prozent. Essengehen könnte also teurer werden.

"Werdet ihr im neuen Jahr weniger essen gehen?" Ja, wenn es wieder teurer wird, werde ich weniger essen gehen. Nein, auch wenn es wieder teurer wird, werde ich nicht weniger essen gehen. Ich weiß es noch nicht genau.