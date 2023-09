In den Apotheken wird viel diskutiert derzeit - ein Grund ist der kursierende Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (CDU), Apotheken zuzulassen, ohne dass dort zugelassene Apotheker anwesend sein müssen. So wolle er vor allem die Lage in schlecht versorgten Gegenden auf dem Land entspannen, hieß es in entsprechenden Medienberichten. Demnach sollen Pharmazeutisch-Technische Assistenten anstelle des Apothekers die Kundenberatung übernehmen können.

Fändet ihr es ok, wenn es in den Apotheken keine zugelassenen Apotheker mehr geben würde? Ja, ich wäre damit einverstanden. Nein, ich wäre damit nicht einverstanden. Das wäre mir egal. Abschicken