Elterntaxi zur Schule: Was meint ihr?

per Mail teilen

Am Montag geht die Schule wieder los und dann gibt es wahrscheinlich wie immer um diese Zeit besonders viel Chaos auf den Straßen rund um die Schulen. Eine ADAC-Umfrage zur Sicherheit auf dem Schulweg ergab jetzt, dass sich Eltern (42 Prozent) und Schüler (28 Prozent) in Rheinland-Pfalz vor allem mit Blick auf andere Verkehrsteilnehmer sorgen. Ein Thema, das viele bewegt, sind Elterntaxis - also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Schule bringen. Die überwiegende Mehrheit findet das laut ADAC nicht gut - und das "Witzige" daran: darunter auch jene, die ihre Kinder selbst regelmäßig mit dem Auto zur Schule bringen.

Die Abstimmung ist bereits beendet.