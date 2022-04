Vorwurf gegen Spiegel: Angeblich langer Urlaub trotz Flutkatastrophe

Die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) soll trotz der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal zu einem mehrwöchigen Urlaub aufgebrochen sein. Das berichtet die "Bild am Sonntag".

Laut der Zeitung war Spiegel am 25. Juli mit ihrer Familie nach Frankreich in den Urlaub gefahren - zehn Tage nach der Flutkatastrophe. Das habe das rheinland-pfälzische Umweltministerium auf Anfrage der "Bild am Sonntag" bestätigt.

Spiegels Urlaub habe laut Umweltministerium am 23. August geendet. Die damalige Umweltministerin sei "rund um die Uhr" während ihres Urlaubs erreichbar gewesen, zitiert die Zeitung das Ministerium. Eine Reaktion Spiegels auf die Vorwürfe liegt derzeit noch nicht vor.

Die heutige Bundesfamilienministerin war während dieser vier Wochen mindestens einmal im Katastrophengebiet unterwegs gewesen. Anfang August besuchte sie eine Kläranlage in Dümpelfeld (Kreis Ahrweiler).

Weitere Vorwürfe gegen Spiegel

Spiegel steht außerdem wegen SMS aus der Flutnacht in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, am Tag nach der Flutkatastrophe nur auf ihr politisches Ansehen bedacht gewesen zu sein. Das wies sie als Zeugin im Untersuchungsausschuss zur Flut im rheinland-pfälzischen Landtag Mitte März zurück. "Es ist absolut falsch und ich weise entschieden zurück, dass ich irgendwann eine andere Priorität hatte", sagte die Grünen-Politikerin. Die SMS seien nur zwei von Tausenden Nachrichten an dem Tag gewesen sein, sagte sie im März. Der CDU-Fraktionschef im Landtag in Mainz Christian Baldauf forderte deshalb bereits zum Rücktritt Spiegels auf.