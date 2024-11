per Mail teilen

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hat das Zugplakettchen 2025 vorgestellt. Mit weißer Narrenkappe, bunter Kleidung, um den Bauch den Bauchladen - so kommt es daher, das neue Zugplakettchen, so wie auch die "echten" Plakettenverkäufer, die in der Stadt unterwegs sind.