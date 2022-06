Warnung - flüssiges Ecstasy in Champagnerflaschen

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) warnt vor flüssigem Ecstasy in Champagnerflaschen. In bisher zwei europäischen Ländern wurden in Restaurants Champagnerflaschen geöffnet, die lebensgefährliches flüssiges Ecstasy enthielten. Dies habe in der Oberpfalz in Deutschland zu einem Todesfall und sieben sehr schweren Krankheitsfällen geführt. In den Niederlanden habe es vier weitere Krankheitsfälle gegeben. Obwohl die Vertriebswege noch immer unbekannt sind, schließt sich das LUA der allgemeinen Warnung der niederländischen Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit an. Betroffen sind die Champagnerflaschen der Marke "Moët & Chandon Ice Impérial" in der Größe drei Liter. Die auf bisher unbekannte Weise mit Ecstasy gefüllten Flaschen dieser Marke sind demnach äußerlich nicht von mit Champagner gefüllten Flaschen zu unterscheiden. Das flüssige Ecstasy sprudelt allerdings nicht, hat eine rötlich-braune Farbe, die sich mit der Zeit verdunkelt, und einen aromatisch-fruchtigen Anisgeruch. Da das Berühren oder das Trinken des Inhalts der Flaschen lebensgefährlich sein kann, sollen auch in Rheinland-Pfalz Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Restaurant einer geöffneten Flasche oder gefüllten Gläsern nicht trauen, nichts anfassen und die Polizei informieren.