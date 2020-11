Heute beraten die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eine Verlängerung des Teil-Lockdown gilt als sicher. Die Schulen sollen aber weiter offen bleiben.

Bund- und Länderseite hatten am Dienstagabend ihre jeweiligen Gespräche fortgesetzt. Von Länderseite wurde aber dementiert, dass es bereits eine Einigung auf eine Beschlussvorlage gebe. Über ein abgestimmtes Papier werde erst am Mittwoch entschieden, hieß es. Das nun abgestimmte Papier enthalte ergänzende Vorschriften im Vergleich zum Entwurf, auf den sich die Länder am Montagabend geeinigt hätten.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte im SWR gesagt, entscheidend sei für die Länder, dass "wir eine Konstante haben für die Zukunft". Die Regelungen sollten "Perspektiven im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für Dezember und Januar eröffnen, um den Menschen mehr Planungssicherheit zu geben".

Dreyer-Pressekonferenz im SWR-Livestream Der SWR zeigt die Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch ab voraussichtlich 18 Uhr hier im Livestream. Dabei wird sie über die Ergebnisse der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefinnen und -chefs informieren.

Gewisse Maßnahmen gelten bereits als sicher: Die Ministerpräsidenten plädieren im Kampf gegen die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen für strengere Kontaktbeschränkungen vom 1. Dezember an. Für Weihnachten und Silvester soll es eine Sonderregelung geben. Die zentralen Punkte im Einzelnen:

Teil-Lockdown wird verlängert

Der Teil-Lockdown (Schließung von Restaurants, Hotels, Fitnesstudios, Sportstätten, Theatern, Kinos) soll verlängert werden, zunächst bis zum 20. Dezember. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Ein Vorschlag ist, die Maßnahmen im Zwei-Wochen-Rhythmus zu verlängern, sofern sich die Lage nicht bessert. Länder mit einem Inzidenzwert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen davon abweichen dürfen.

Private Treffen mit maximal fünf Personen

Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen ab 1. Dezember auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Ausnahmen für Weihnachten

Ausnahmen sind für die Weihnachtsfeiertage vorgesehen: Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar soll bei privaten Weihnachtsfeiern zuhause eine Obergrenze von zehn Personen möglich sein, unabhängig von der Zahl der Haushalte. Auch hier werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt.

Erweiterte Maskenpflicht soll eingeführt werden

Die Maskenpflicht wird erweitert und soll künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen gelten.

An Schulen in Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen soll nach dem Willen der Länder künftig ab Klasse sieben grundsätzlich eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Der Präsenzunterricht soll so weit wie möglich fortgeführt werden. Die Weihnachtsferien sollen am 19. Dezember beginnen. Bei Erkältungssymptomen vor Weihnachten soll darüber hinaus eine großzügigere Testmöglichkeit geboten werden, um die Begegnungen zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen.

Keine Silvesterfeuerwerke auf Plätzen

Die Ministerpräsidenten wollen Silvesterfeuerwerke auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen untersagen, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Die örtlich zuständigen Behörden sollen den Informationen zufolge die betroffenen Plätze und Straßen bestimmen. Grundsätzlich werde "empfohlen", zum Jahreswechsel auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten - ein Verkaufsverbot ist demnach aber nicht vorgesehen.