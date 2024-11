In vielen Familien wird nicht vorgelesen. Deshalb wurde 2004 der bundesweite Vorlesetag ins Leben gerufen, um bei Kindern die Begeisterung für Bücher zu wecken. Am Freitag war es wieder soweit. Viele Freiwillige haben an ganz unterschiedlichen Orten Kindern vorgelesen, zum Beispiel auch in der Mainzer Staatskanzlei.