per Mail teilen

Im Atomkraftwerk Cattenom an der französischen Obermosel hat es erneut einen meldepflichtigen Vorfall gegeben. Wie das "Luxemburger Wort" berichtet, hat sich der Vorfall der Sicherheitsstufe 1 in der Nacht zum Samstag ereignet. Der Reaktorblock Drei sei daraufhin heruntergefahren worden. Ursache soll ein Fehler in einem Schrank mit elektronischen Schaltkarten gewesen sein. Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg fordern seit Jahren die Abschaltung des Atomkraftwerks.