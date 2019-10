per Mail teilen

Einen Selbstzerfleischungsprozess hat es ein FCK-Fan heute auf Twitter genannt, was da beim 1. FC Kaiserslautern gerade passiert. Es gibt mal wieder einen Rücktritt: Vorstandsmitglied Tobias Frey hat sein Amt niedergelegt - das er übrigens erst seit Mitte September inne hatte. Außerdem stehen die Roten Teufel seit Sonntag in der Dritten Liga auf einem Abstiegsplatz. Alles andere als gute Voraussetzungen für das DFB-Pokal-Spiel am Mittwoch gegen Nürnberg. FCK-Trainer Schommes freut sich dennoch auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club.