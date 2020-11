Steigende Corona-Fallzahlen, neue Kontaktbeschränkungen, Weihnachtsmärkte werden abgesagt - schon jetzt ist klar, dass dieses Jahr das Fest anders aussieht. Die Kirchen bereiten sich bereits darauf vor.

An Heiligabend mit der Familie zusammensitzen, Bescherung unter dem Weihnachtsbaum und abends in die Christmette - diese Tradition gibt es bei vielen Familien auch heute noch unabhängig davon, welche Rolle der Glaube spielt. "Das sind Erwartungen, die es seit Kindertagen gibt", sagt Pfarrer Andreas Rummel, Pressesprecher der evangelischen Kirche in der Pfalz. Daher rechne er auch in diesem Jahr trotz Corona damit, dass viele Menschen an den Feiertagen in den Gottesdienst möchten. Um diesem Wunsch nachzukommen, sind die Planungen schon jetzt in vollem Gange.

Ein Fokus wird auf Gottesdienste im Freien gelegt, so Rummel. In Miesau soll es beispielsweise einen Waldgottesdienst gemeinsam mit der katholischen Gemeinde geben. Dies ist kein Einzelfall. Überall in Rheinland-Pfalz planen die beiden großen Kirchen ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen. Man stehe zusammen, heißt es aus der Pfalz.

Mehr Gottesdienste mit weniger Besuchern an Heiligabend

Auch in Pirmasens sind Messen im Freien geplant. Alternativ gibt es Gemeinden, die verschiedene Stationen anbieten, an denen sich die Gläubigen für einen Moment aufhalten können, damit sich nicht zu viele Menschen über einen langen Zeitraum an einem Ort aufhalten. Aber auch das Online-Angebot, welches seit Anfang des Jahres ausgebaut wurde, wird an den Feiertagen angeboten, so Rummel.

"Wir wollen niemand nach Hause schicken, weil die Plätze nicht ausreichen." Pfarrei Maria Schutz, Kaiserslautern

Überall im Land werden die Angebote aufgestockt. Das Bistum Speyer beispielsweise stockt im ganzen Gebiet die Gottesdienste auf. Im Dom werden es anstatt einer Kinderkrippenfeier und einer Christmette zwei Feiern und drei Metten sein. In der Kaiserslauterer Pfarrei Maria Schutz werden die Krippenfeiern durch kurze Gottesdienste ersetzt. Der dortige Pfarrer will spontan auf die Besucherzahlen reagieren. "Sollten die Gottesdienstbesucher strömen, werden kurzfristig weitere Gottesdienste im Freien oder um 16 Uhr stattfinden. Wir wollen niemand nach Hause schicken, weil die Plätze nicht ausreichen."

Feiern in Fußballstadien werden unwahrscheinlicher

Bei der evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN) planen einige Gemeinden bereits seit dem Sommer die Weihnachtszeit. "Von der Feier im Fußballstadion mit Abstand über das Krippenspiel To Go durch den Ort bis zum beinahe inzwischen schon klassischen Streaming-Gottesdienst in der Corona-Krise gibt es hier viele phantasievolle Ideen", sagt Pressesprecher Volker Rahn. Jedoch habe sich die Lage durch die steigenden Corona-Zahlen noch einmal zugespitzt.

Die von Kirchenpräsident Volker Jung gewünschten Feiern auf Straßen und Plätzen werden unwahrscheinlicher. Der Trend ginge in Richtung kleine, kurze Feiern "am laufenden Band" mit ganz wenigen Besuchern, so Rahn.

Verhaltener äußert sich das Bistum Mainz. Von dort heißt es: Genaue Planungen könnten noch nicht benannt werden, "da auch im Bistum Mainz niemand die aktuellen Corona-Entwicklungen absehen kann. Das Bistum fährt hier auf Sicht - so wie alle anderen auch".

Die Botschaft bleibt die gleiche: Fürchtet euch nicht

Die evangelische Kirche im Rheinland geht die Weihnachtszeit während der Corona-Pandemie theologischer an. Von dort heißt es: Die Botschaft ist die gleiche: "Fürchtet euch nicht." Corona ändere nichts daran, dass Weihnachten ist, die Engel kommen an Weihnachten zu den Hirten, bei denen es auch nicht gut läuft. "Diese Botschaft gilt auch 2020. Hinter all dem steht noch ein Gott, der die Welt in den Händen hält." Dafür werden Andachten zum Mitnehmen konzipiert, Telefon-Andachten angeboten und Zeitungsbeilagen entworfen.

Verschneite Weidenkirche auf der Gartenschau Kaiserslautern, viele Menschen mit Schirmen stehen davor. Gartenschau Kaiserslautern

Angst vorm Gottesdienst-Verbot

Bei all den Bemühungen, Alternativen zu finden, gibt es aber schon jetzt auch Rückschläge. Von der evangelischen Kirche in der Pfalz heißt es, dass die Weidenkirche auf dem Kaiserberg, die jedes Jahr stattfindet, in diesem Jahr nicht genehmigt wurde. Auch ein Gottesdienst auf dem Betzenberg wurde mit der Begründung abgelehnt, dass dort auch keine Zuschauer beim Fußball zugelassen seien.

Über ein Szenario möchte sich jedoch kein Verantwortlicher bisher so richtig Gedanken machen: Ein mögliches Gottesdienst-Verbot, wenn die Corona-Zahlen weiter stark ansteigen. "Das wäre der GAU", heißt es aus der Pfalz. Man habe schon an Ostern gemerkt, dass die Leute alleine gelassen wurden, Weihnachten sei aber noch einmal eine andere Nummer. Auch Volker Rahn von der EKHN spricht von einem GAU. "Das wäre eine religiöse Katastrophe."