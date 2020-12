Die rheinland-pfälzische SPD trifft sich heute und morgen zu einem Listenparteitag in der Halle 45 in Mainz. Heute abend (Freitag, 4.12.,18 Uhr) wollen sich Spitzenkandidatin Dreyer und LandesParteichef Lewentz per Livestream an die Mitglieder richten. Morgen will die Partei ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl aufstellen:

SPD Parteichef Lewentz sagte im Vorfeld, der Parteitag stehe auch unter dem Eindruck der schrecklichen Amokfahrt in Trier. Aus diesem Grund wolle er in seiner Rede auf einen harten politischen Schlagabtausch verzichten. Wegen der Corona Pandemie ist der Parteitag zweigeteilt. Die Reden von Dreyer und Lewentz heute abend können die Delegierten nur virtuell verfolgen. Die Wahl der Kandidaten für die Landesliste ist aber – laut Lewentz – nur in Präsenz möglich. Deshalb treffen sich rund 400 Delegierte am Samstag. Abstand und Hygienregeln könnten, so Lewentz, in der großen Halle gewährleistet werden.

Petra Wagner, SWR Redaktion Landespolitik