Die Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag sind sich uneins bei der Aufnahme von in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen. Seit 09:30 Uhr tagen die Abgeordneten wieder in voller Anzahl unter striker Einhaltung des Gesundheitsschutzes in der Rheingoldhalle.

CDU und AfD wandten sich in einer Aktuellen Debatte am Donnerstag in Mainz gegen eine Aufnahme und wiesen dabei auch auf die Folgen der Corona-Krise hin. Der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Lammert kritisierte, die Grünen würden dem Bund eine Blockadehaltung unterstellen, das sei unehrlich. Die Bundesrepublik habe bis zur Corona-Krise 400 Flüchtlinge pro Tag aufgenommen. Wer vor diesem Hintergrund behaupte, dass die Bundesrepublik zu wenig tue, habe "wenig Ahnung".

Spiegel: "Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten"

Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) sprach hingegen von einer "humanitären Verpflichtung", der man unbedingt nachkommen müsse und forderte die Bundesregierung auf, ihre Zustimmung zur Aufnahme von 5.000 besonders gefährdeten Menschen zu geben. Man sei in Rheinland-Pfalz bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Situation in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sei katastrophal, so Spiegel.

Corona würde es uns einfach machen, weg zu sehen, uns der Verantwortung, die wir haben, zu entziehen, so Katharina Binz (Grüne). Aber man sollte das nicht tun, man könne den Menschen helfen.

Dauer 0:56 min Katharina Binz (Grüne) und Matthias Lammert (CDU) zur Flüchtlingsdebatte Der rheinland-pfälzische Landtag hat an seinem zweiten Sitzungstag in der Mainzer Rheingoldhalle über die Situation von Flüchtlingen in Griechenland diskutiert.

Wann kehren Schulen und Kitas zur Normalität zurück?

Die CDU-Opposition will in der Sitzung außerdem über die Situation in Schulen und Kitas diskutieren. Sie fordert eine schnellere Rückkehr zum geregelten Schul- und Kitaalltag so wie es in Baden-Württemberg geplant ist. Zudem vermisst die CDU von der Landesregierung ein Konzept, wie es an Schulen und Kitas weitergehen soll.

Diskutiert wird zudem über eine Wasserstoff-Strategie des Landes sowie über den Islamverband Ditib. Mit diesem und anderen islamischen Verbänden hatte das Land Zielvereinbarungen geschlossen, was von der Opposition kritisiert worden war.