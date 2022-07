Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion schätzt die Auswirkungen des angekündigten Streiks des Lufthansa-Bodenpersonals je nach Standort unterschiedlich ein. Ob Flüge ausfallen, hänge davon ab, wie hoch der Anteil an Lufthansa-Beschäftigten des Bodenpersonals am jeweiligen Flughafen ist. In Frankfurt am Main, wo jeder zweite Arbeitsplatz auf die Lufthansa zurückgeht, sollten Passagiere mit größeren Streikauswirkungen rechnen.