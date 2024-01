per Mail teilen

In den frühen Morgenstunden beginnt am Montag, 7. Januar, die Protestaktion der Landwirte in Rheinland-Pfalz. Sie werden Autobahnauffahrten blockieren und Sternfahrten zu Kundgebungen im ganzen Land veranstalten, um gegen die geplanten Regulierungen des Agrarsektors zu demonstrieren. Das Land erwartet rund 10.000 Demonstrierende bei knapp 100 angemeldeten Veranstaltungen.