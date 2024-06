per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Mittwoch ihren Rückzug bekanntgegeben. In der Pressekonferenz erklärte sie, dass sie seit Wochen darüber nachgedacht habe. Sie habe im Wahlkampf gemerkt, dass ihre Energie schwinde. Nun hat sie die Entscheidung getroffen. Ihr Nachfolger soll Sozial-, Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer (ebenfalls SPD) werden. Seine Wahl soll am 10. Juli stattfinden.