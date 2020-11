Am heutigen Volkstrauertag fallen viele Veranstaltungen zum Gedenken an Kriegstote und Opfer von Gewaltherrschaft in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie aus. Stattdessen wird es vielerorts ein stilles Gedenken geben.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) legt am Vormittag einen Kranz an der Gedenkstätte KZ Hinzert im Hochwald nieder. Auch Landräte und Bürgermeister sowie Stellvertreter von Polizei, Bundeswehr und Sozialverband legen ohne Publikum Kränze auf Ehrenfriedhöfen und Gedenkstätten nieder. Vielerorts wird es stille Gedenken geben, Kirchenglocken werden geläutet.

In Bad Kreuznach sollte eigentlich die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes Rheinland-Pfalz in der Pauluskirche stattfinden. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen seien aber alle Gedenkfeiern abgesagt, so die Stadt. Dafür werde man auf allen Friedhöfen Kränze niederlegen.

Volkstrauertag digital in Bad Ems

In Bad Ems zeigen die evangelische, die muslimische, die jüdische und die russisch-orthodoxe Gemeinde ein Video im Internet - als Ersatz für den traditionellen Sternmarsch und das interreligiöse Friedensgebet. Ebenfalls in digitaler Form erinnert der Heimatverein in Rheinbreitbach im Kreis Neuwied an die Millionen Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs.

Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag - immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent. Er wird in Deutschland seit 1919 begangen - ursprünglich, um Solidarität mit den Hinterbliebenen der Opfer des Ersten Weltkriegs zu zeigen. Inzwischen gedenkt die Bundesrepublik aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.