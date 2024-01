Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der auch Vorsitzender der FDP in Rheinland-Pfalz ist, kritisiert im aktuellen Tarifkonflikt das "destruktive Verhalten" der beiden Konfliktparteien Deutsche Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). "Sich dem Verhandlungstisch zu verweigern und das ganze Land in Geiselhaft zu nehmen, ist nicht akzeptabel", so Wissing. Wenn es nicht anders gehe, müsse im Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und GDL ein Mediator oder eine Mediatorin eingesetzt werden. Idealerweise komme es so schnell wie möglich zu einem Schlichtungsverfahren.