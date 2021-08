Ob in Mainz, im Kreis Bad Kreuznach oder im Eifelkreis - Schüler quälen sich in überfüllte Busse. Doch wie groß ist das Risiko, sich in Schulbussen anzustecken? Eine Einschätzung des Mainzer Virologen Bodo Plachter.

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter macht deutlich: "Wenn so viele Schüler eng beisammen stehen, ist das auf jeden Fall ein Problem." Deswegen sei es wichtig, dass alle Schüler einen Mundschutz trügen. Denn ohne Abstand und ohne Mundschutz in einem Schulbus zur Schule zu fahren, stelle definitiv ein Risiko dar. Mundschutz kein hundertprozentiger Schutz Wie stark die Gefährdung mit Mundschutz sei, könne im Augenblick kaum einer sagen. "Aber unsere persönliche Erfahrung ist, dass der Mundschutz sehr wirksam ist", erklärt der Virologe im SWR-Interview. Trotzdem sei ein Mundschutz kein hundertprozentiger Schutz. "Solange der öffentliche Nahverkehr nicht besser entzerrt werden kann, ist das allerdings der einzige Schutz", betont Plachter. Ansteckung braucht Zeit Es hänge davon ab, wie dicht es sei, und wie stark jemand infiziert sei. Aber es brauche auch eine gewisse Zeit, bis diese Infektion tatsächlich übergehe, erklärt Plachter. "Das sind immer die berühmten 15 Minuten, die genannt werden, aber das ist natürlich ein reiner Schätzwert", so der Mainzer Virologe. "Infektiöse Dosis" großer Faktor "Um zu infizieren, braucht man eine gewisse infektiöse Dosis." Wo genau die liege, wisse man bei dem Erreger noch nicht. "Also mit eins, zwei Viren kann man sich nicht infizieren", ergänzt Plachter. "Und diese Dosis hat man unter Umständen erst dann, wenn man längere Zeit einatmet." Kinder merken Infektion oft nicht Ein Problem bleibt: Kinder seien zwar betroffen und könnten sich auch infizieren, aber alle Studien, die bis jetzt publiziert worden seien, deuteten darauf hin, dass infizierte Kinder keine schwere Erkrankung durchmachen - "also viele es gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben", so Plachter. Klar sei: Das Restrisiko lasse sich nicht wegnehmen und die Abstandsregel in Schulbussen werde man erst mal nicht einhalten können, deswegen sei es notwendig, dass alle Schüler den Mundschutz auch sachgerecht tragen.