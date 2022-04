"Nicht jeder positive Corona-Test sollte Quarantäne bedeuten"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Gesundheitsminister der Länder haben eine umstrittene Entscheidung getroffen: Ab dem 1. Mai ist die Quarantäne bei positivem Coronatest freiwillig.

Ausgenommen sind nur Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Für alle anderen gilt bei einer Corona-Infektion lediglich die Empfehlung, fünf Tage lang zu Hause zu bleiben.

Manch einem geht das zu schnell - SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck etwa argumentiert, die Vorzeichen stimmten nicht: "Wir haben noch zu viele Neuinfektionen - auch wenn die Zahlen gerade sinken - und wir haben noch zu viele Covid-Patienten in den Krankenhäusern, die dann oft überlastet sind."

Positiv zur Arbeit: Sicherheitsvorkehrungen einhalten

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter sagt im Gespräch mit dem SWR, dass früher oder später Maßnahmen geändert werden müssten, so dass nicht jeder positive Befund zu einer Quarantäne führe. Dabei komme es aber darauf an, umsichtig zu handeln "Wenn jemand arbeiten geht - und wir sehen ja, dass wir einen großen Personalausfall in vielen Bereichen haben - dann natürlich nur unter entsprechenden Sicherheitsbedingungen", so Plachter.

Das bedeutet: Die betroffenen Personen sollten eine Maske aufziehen und den Abstand zu anderen einhalten, wenn immer möglich, um diese zu schützen und die Ausbreitung des Erregers im eigenen Betrieb zu verhindern.

Ausmaß der Symptome gibt keinen Aufschluss über Viruslast

Wie ansteckend aber ist eine Person, die infiziert ist, davon aber gar nichts spürt? "Das ist sehr variabel", gibt Plachter zu Bedenken. Nur, weil jemand nichts von seiner Infektion spüre, hieße das nicht, dass er oder sie eine geringe Viruslast habe. "Da darf man sich nicht darauf zurückziehen."

Potentielle Auswirkung auf Corona-Infektionszahlen

Wenn die Isolation nach positivem Befund nun zur freiwilligen Maßnahme wird - besteht dann nicht die Möglichkeit, dass die Inzidenzen im Mai deutlich steigen? Es könne auch zu gegenläufigen Bewegungen kommen, meint der Mediziner. "Dadurch dass wir jetzt ins Frühjahr, in den Sommer gehen, wird natürlich die Zahl der Infektionen zunächst abnehmen."

Wie diese beiden Faktoren sich beeinflussen, bleibe abzuwarten. Noch offen sei außerdem, wie stark sich die neue Maßnahme auf die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen auswirke.