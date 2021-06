per Mail teilen

Die Inzidenz im Land sinkt stetig, viele Corona-Maßnahmen werden gelockert. Aber auch im vergangenen Sommer gab es niedrige Fallzahlen. Wie wahrscheinlich ist, dass die Zahlen wieder steigen?

Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz befindet sich im Sinkflug - am Dienstag (22.6.2021) meldete das Landesuntersuchungsamt mit 8,0 erneut eine niedrigere Zahl als am Vortag. Doch auch im letzten Sommer sanken die Infektionszahlen - weitere Corona-Wellen folgten.

"Ja, eine vierte Welle werden wir wahrscheinlich haben", sagt Virologe Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz. "Man wird wieder einen Anstieg sehen." Wann genau und wie stark er sein wird, sei jedoch spekulativ. "Wir haben in der Pandemie gelernt, dass man nicht so weit planen kann", sagt er im Gespräch mit dem SWR. Beeinflusst werde die Zahl zum Beispiel von Virusmutationen.

Virologe Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz Pressestelle Pressestelle Unimedizin Mainz / Foto: Peter Pulkowski

Auch für das Gesundheitsministerium sind erneut steigende Zahlen ein denkbares Szenario. Für eine mögliche vierte Welle sei man gut gerüstet, sagt ein Ministeriumssprecher auf SWR-Anfrage. Das Gesundheitssystem habe sich als robust erwiesen, Kapazitäten für Tests seien bewährt und die Abläufe eingespielt. Die bekannten Schutzmaßnahmen wie Abstand und Maske sowie die Impfung seien nach ersten Forschungsdaten auch gegen die sich ausbreitende Delta-Variante effektiv.

Impfstoffe machen den Unterschied

Noch ist der Anteil der Delta-Variante in Rheinland-Pfalz gering. Virologe Plachter geht davon aus, dass sich die infektiösere Delta-Variante auch hier durchsetzt. Trotzdem sieht er optimistisch in die kommenden Monate: "Die Frage ist, wie weit steigende Inzidenzen das Gesundheitssystem belasten." Mittlerweile habe man Impfstoffe. Die Gefahr durch schwere und tödliche Verläufe werde damit deutlich geringer. "Für die Gesellschaft werden die Auswirkungen nicht mehr so gravierend sein wie im letzten Winter", sagt der Virologe.

Wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie: Impfungen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben bereits 1,9 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ihre Erst-, mehr als 1,2 Millionen auch ihre Zweitimpfung erhalten (Stand 22.6.2021). Während des Sommers sollen alle Erwachsenen, die zu einer Impfung bereit sind, ein konkretes Angebot dazu bekommen. Noch sind jedoch nicht alle geimpft. Trotz der Lockerungen und der niedrigen Zahlen solle man deshalb weiter vorsichtig sein, sagt Bodo Plachter. Inzwischen sei man Corona-müde, wolle vielleicht gerade im Urlaub feiern und das Virus vergessen. "Aber Corona ist nicht weg", warnt Plachter.

Corona wird wohl bleiben

Unbedingt erforderlich sei bei der Impfung, ausgenommen der Impfstoff von Johnson und Johnson, immer die zweite Dosis, sonst sei der Schutz begrenzt. Zukünftige Infektionen werde vor allem einfach Geimpfte und Ungeimpfte treffen. Dazu zählen auch Kinder - die jedoch, wenn sie keine Vorerkrankungen haben, eher milde Verläufe bei einer Infektion zeigen, sagt Plachter.

Ganz verschwinden wird das Virus jedoch auch durch Impfungen nicht: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir Corona wieder vergessen", sagt Plachter. Ähnlich wie bei der Grippe werde es immer wieder neue Varianten und Wellen geben. Die Frage sei deshalb eher, wie weit die Infektionszahlen noch Einfluss auf das tägliche Leben haben werden.