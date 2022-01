Neuer Corona-Impfstoff Novavax sehr gefragt in RLP

Seit dem 24. Januar kann man sich in Rheinland-Pfalz für eine Impfung mit dem neuen Corona-Impfstoff Novavax registrieren. Und die Nachfrage ist laut Gesundheitsministerium enorm.

Seit fünf Tagen ist es in Rheinland-Pfalz möglich, sich für eine Impfung mit Novavax anzumelden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben das bisher 9.139 Menschen getan (Stand 28.1.2022), Damit haben sich innerhalb dieser Woche in Rheinland-Pfalz so viele Menschen zu einer Erstimpfung mit dem Novavax-Impfstoff angemeldet wie in den drei Monaten vorher insgesamt zu einer ersten Corona-Schutzimpfung.

Gesundheitsministerium RLP zeigt sich zufrieden

Das Gesundheitsministerium erwartet nach eigenen Angaben nicht, dass durch Novovax die letzten Impflücken geschlossen werden. Dennoch, so Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), freue er sich, wenn jetzt einige Skeptiker bereit seien, mit Novavax eine Schutzimpfung zu bekommen. Jede Impfung zähle.

Was ist anders an Novavax?

Der Impfstoff ist anders aufgebaut als die bisherigen Vektor oder mRNA Impfstoffe, etwa von BioNTech. Es ist ein sogenannter Protein-Impfstoff. Wie bei anderen Impfstoffen auch wird die körpereigene Immunabwehr angeregt. Für einen vollständigen Impfschutz sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig. Novavax könnte denjenigen,die Entscheidung für eine Impfung erleichtern, die sich vor Nebenwirkungen oder möglichen Impfschäden bei den anderen Corona-Impfstoffen fürchten.

Novavax-Impfungen gibt es bisher nur in Rheinland-Pfalz

Rheinland- Pfalz ist das erste Bundesland, in dem man sich seit Montag für eine Impfung mit Novavax anmelden kann. Auch Menschen, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen und gemeldet sind, können sich anmelden. Mit den Impfungen selbst soll frühestens Ende Februar (21.2.) begonnen werden.