Rheinland-Pfalz setzt beim Ausbau der Windenergie verstärkt auf Standorte im Wald. Von den im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Anlagen befanden sich 58 Prozent auf Waldflächen, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. Damit sei Rheinland-Pfalz das Bundesland mit den meisten Windenergieanlagen im Wald. Jedes vierte Windrad im Land dreht sich im Forst. Aus Sicht von Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) hat Windenergie im Wald den Vorteil, dass die Standorte oft fernab von Wohngebieten liegen. Auch handele es sich um Flächen, an denen der Wind besonders stark wehe.