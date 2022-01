Studie: Viele verlassen nach dem Studium Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Fast die Hälfte der Hochschul-Absolventen zieht einer Studie zufolge weg aus Rheinland-Pfalz. Eine Online-Umfrage der Universität Maastricht und des Arbeitsvermittlungssportals Jobvalley ergab im Jahr 2021 einen Abwanderungssaldo von 42,4 Prozent. Das sei mit Abstand der höchste Wert in Westdeutschland. Demnach kommen auf 100 Absolventen rund 58 Jobanfänger, die in Rheinland-Pfalz arbeiten wollen. Im Jahr 2018 lag der Abwanderungssaldo bei 40,1 Prozent. Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage aus dem vergangenen Jahr, an der sich bundesweit rund 22.000 Studierende und Absolventen beteiligten, 933 davon aus Rheinland-Pfalz.