Seit Mittwoch können sich Rheinland-Pfälzer zwischen 70 und 79 Jahren für Impftermine registrieren lassen. Schon am ersten Tag nutzten viele die Möglichkeit.

Rund 120.000 Rheinland-Pfälzer zwischen 70 und 79 Jahren ließen sich am Mittwoch für kommende Impftermine registrieren. Das sei jeder Dritte in dieser Altersgruppe, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Anmeldung erfolgte demnach online oder telefonisch.

Keine technischen Probleme

Die Systeme haben den Angaben zufolge dem großen Ansturm stabil und verlässlich Stand gehalten. Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) sagte, viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer hätten sich einfach und problemlos für ihre Impftermine registrieren lassen können. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die Impfungen frühestens Anfang April stattfinden können. Das hänge davon ab, wie viel Impfstoff geliefert werde. Menschen, die älter als 70 Jahre und bettlägerig sind, sollen ab 22. März von ihrem Hausarzt zu Hause geimpft werden können.

Um nicht allzu lange in der Warteschleife hängen zu müssen, hatte Wilhelm zuvor geraten, die Nachmittags- und Abendstunden für die Anmeldung zu nutzen. Alle Betroffenen waren zuvor per Brief informiert worden.

Impfungen in Dialyse-Einrichtungen und Krebszentren

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) informierte zudem, dass Dialysepatientinnen und -patienten in der kommenden Woche geimpft werden: "Ich freue mich, dass in der nächsten Woche die Dialysepatientinnen und -patienten geimpft werden können. Das ist eine gute Botschaft für die Betroffenen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits erfolgt; die Impfungen sollen Mittwoch bis Freitag in den Dialyseeinrichtungen stattfinden", sagte die Ministerin.

In Rheinland-Pfalz gibt es 44 ambulante Dialyseeinrichtungen, die in der Regel rund 100 bis 150 Patientinnen und Patienten mit schweren Nierenerkrankungen betreuen. Insgesamt werden in den Dialyseeinrichtungen rund 5.500 Patientinnen und Patienten versorgt.

Ein ähnliches Vorgehen kündigte die Gesundheitsministerin auch für Patientinnen und Patienten in den 24 onkologischen Schwerpunktpraxen an.

Mehr als als 300.000 Menschen geimpft

Insgesamt haben den Angaben zufolge in Rheinland-Pfalz bis einschließlich Mittwoch 302.433 Menschen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. 143.000 von ihnen hätten bereits ihre Zweitimpfungen bekommen. Rheinland-Pfalz bleibe damit bei den Impfungen in der Spitzengruppe der Bundesländer und liegt mit Impfquoten von 7,4 Prozent bei den Erst- und 3,5 Prozent bei den Zweitimpfungen jeweils über dem Bundesschnitt.