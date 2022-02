Rheinland-Pfalz droht ein Pflegenotstand

Schon jetzt ist die Lage in der Pflege angespannt, viele Pflegekräfte beklagen, dass sie viel Stress und wenig Zeit für Patienten haben. Es kommt noch schlimmer, sagt die Barmer.

Verbände wechseln, Haare waschen, Essen und Medikamente reichen - die Arbeit mit Pflegebedürftigen ist aufwendig, sie braucht vor allem Zeit. Zeit, die Mitarbeitende nicht haben, weil viele Heime und ambulante Dienste im Land schon jetzt unterbesetzt sind. Der aktuelle Pflegereport der Barmer Ersatzkasse zeigt: Die Situation wird sich in den kommenden Jahren wohl noch verschärfen.

RLP braucht 2030 rund 48.000 Pflegekräfte

Die Barmer geht davon aus, dass in Rheinland-Pfalz künftig mehr Pflegekräfte gebraucht werden als bisher angenommen. Grund dafür sei, dass bisherige Prognosen für die Jahre 2030 und 2050 die Zahl der Pflegebedürftigen je um rund 55.000 unterschätzt hätten. Die Zahl der Pflegekräfte sei bislang ebenfalls zu niedrig geschätzt worden.

Aktuell rechnet die Ersatzkasse damit, dass in acht Jahren etwa 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt werden - das sind 6.000 mehr als im laufenden Jahr. Bis zum Jahr 2050 steige der Bedarf sogar auf 69.000. Bisherige Schätzungen gingen nach Angaben der Barmer davon aus, dass der Bedarf um je etwa 1.000 Mitarbeiter niedriger liegt.

Zahl der Pflegebedürftigen steigt stark an

Demgegenüber steht ein deutliches Plus an Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz: 2020 sind es nach Schätzungen der Krankenkasse 254.000, 2030 sollen es 291.000 sein, 2050 dann 378.000. Laut Pflegereport steigen die Zahlen sowohl in den Heimen als auch bei den ambulanten Diensten. Die Barmer spricht von einer dramatischen Entwicklung und einem drohenden Pflegenotstand.

"Angesichts der steigenden Zahl Pflegebedürftiger und der schon heute großen Zahl an fehlenden Pflegekräften ist Rheinland-Pfalz auf dem Weg, in einen dramatischen Pflegenotstand zu geraten."

Personalmangel in der Pflege in Deutschland Nach Angaben des Deutschen Pflegerats fehlen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen mehr als 200.000 Pflegerinnen und Pfleger. Rund 1,7 Millionen Menschen sind laut Bundesagentur für Arbeit in der Kranken- und Altenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Auf Pflege angewiesen sind in Deutschland mehr als vier Millionen Menschen. Wegen der alternden Gesellschaft wird erwartet, dass die Zahl weiter steigt. Der Pflegerat geht von 5,1 Millionen Betroffenen im Jahr 2030 aus. Das bedeutet auch einen weiter steigenden Personalbedarf. Laut Mediendienst Integration arbeiten derzeit mehr als 200.000 ausländische Pflegekräfte in Deutschland, davon 120.000 aus Drittstaaten und 90.000 aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Lösung: Mehr Werbung, bessere Arbeitsbedingungen

Als positiv bewertet die Barmer, dass die Pflegeausbildung vereinheitlicht wurde und dass das Schulgeld durch das Pflegeberufegesetz weggefallen ist. Es müsse aber weiter gezielt für die Ausbildung geworben werden. Dabei sei auch die Eigeninitiative der Einrichtungen gefragt.

Vor allem aber müssten nach Ansicht der Krankenkasse die Arbeitsbedingungen attraktiver werden - auch, damit die Zahl der Menschen zurückgehe, die aus dem Beruf aussteigen. Wichtig sei, die körperlichen und psychischen Belastungen abzufedern. "Viele Berufstätige halten den Dauerstress in der Pflege nicht bis zur Rente durch", betont die Landesvorsitzende der Barmer, Dunja Kleis.

Politik muss Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern

Um Menschen für den Beruf zu begeistern, seien unter anderem eine angemessene Bezahlung nötig und bessere Arbeitszeitmodelle, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Die Politik müsse zügig reagieren, um der aktuellen Entwicklung gegenzusteuern. "Andernfalls bleibt die Pflege eine Großbaustelle auf schwachem Fundament", kritisiert Kleis.