Viele E-Scooter-Unfälle in Rheinland-Pfalz

Vor sechs Jahren wurden E-Scooter für den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen. Experten sahen sie als kleinen Baustein bei der Verkehrswende. Es gibt aber immer mehr Unfälle mit ihnen.

Männer sind laut einer Studie der TU München besonders häufig unter den Schwerverletzten bei E-Scooter-Unfällen. Die meisten sind am Wochenende sowie abends und nachts unterwegs. Viele sind betrunken und unterschätzen die Gefahren.

E-Scooter: Was ist erlaubt? Grundsätzlich darf jeder, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, einen E-Scooter fahren. Einen Führerschein braucht man dafür nicht. Trotzdem sollte man die folgenden Regelungen beachten: E-Scooter brauchen eine gültige Versicherungsplakette

Fahren darf man nur auf Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen. Nur wenn nichts davon vorhanden ist, darf man auf die Fahrbahn ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind im Regelfall tabu

Eine Helmpflicht gibt es nicht - das Tragen eines Helms wird trotzdem empfohlen

Die Mitnahme von mehreren Personen ist nicht erlaubt

Auch beim E-Scooter gibt es eine Promillegrenze. Die liegt - genau wie beim Auto - bei 0,5 Promille

Viele gefährliche Kopfverletzungen

Paul Alfred Grützner, Ärztlicher Direktor BG Klinik Ludwigshafen, sagt, dass es sehr viele Kopfverletzungen sowie Verletzungen an Armen und Schultern gebe. Manche Verletzungen hinterließen sogar bleibende Schäden.

Zahl der Unfälle steigt um fast 180 Prozent in einem Jahr

Doch E-Scooter werden immer beliebter, und auch die Zahl der Unfälle steigt. Der Trend ist in ganz Rheinland-Pfalz zu beobachten. 2021 waren es noch 193 Unfälle, im Jahr 2024 stieg die Zahl auf 534 - ein Plus von 177 Prozent.

Auch das Polizeipräsidium Ludwigshafen hat den Anstieg beobachtet. Thorsten Mischler, Polizeipräsidium Rheinpfalz, betont: "Was erwähnenswert ist, das sind zwei Drittel der Unfälle, bei denen E-Scooter beteiligt waren, die E-Scooter-Fahrer die Unfallverursachenden waren. Also da gibt es die Erkenntnis: E-Scooter-Fahrer halten sich wahrscheinlich nicht sehr oft an die Verkehrsregeln oder nicht sehr gut. Und deshalb sind sie oft Unfallverursacher."

Auch Autos und Fußgänger können zum Problem werden

Die Polizei rät dazu, beim E-Scooter-Fahren einen Helm zu tragen. Eine Pflicht gibt es allerdings nicht. Manche Anbieter erinnern mit einem kurzen Sicherheitstest an die wichtigsten Regeln.

Doch auf dem E-Scooter ist man nicht nur Gefährder, sondern auch mitunter selbst in Gefahr. Viele Autofahrer nähmen offenbar für sich den Vorrang auf der Straße in Anspruch, meinen einige E-Scooter-Fahrer. Genauso könnten Fußgänger das Problem sein, die einfach auf die Straße liefen und nicht auf Radfahrer achteten.