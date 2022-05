Pkw-Neuzulassungen mit E- oder Hybridantrieb bei fast 50 Prozent

In Rheinland-Pfalz entscheiden sich immer mehr Autokäufer für Elektroautos. Im ersten Quartal 2022 (Januar bis März) habe der Anteil der Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb an allen Neuzulassungen bereits mehr als 48 Prozent betragen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit. Dieser Wert liegt leicht über dem Bundesdurchschnitt (44,5 Prozent). Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum sei die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos um 45 Prozent auf über 4.400 angestiegen. Die Anzahl der Neuwagen mit Hybridmotor sei um 10 Prozent gestiegen. Bei den Fahrzeugen mit Benzinmotor verzeichneten die Statistiker hingegen einen Rückgang um mehr als neun Prozent, bei den Diesel-Pkw sogar um rund 22 Prozent.