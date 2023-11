Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:51 Uhr Polizei sucht Täter nach Tankstellenüberfall Nach einem Tankstellenüberfall in Kirchberg im Rhein-Hunsrück-Kreis sucht die Polizei den Täter. Dieser hatte am Samstagabend gegen 22 Uhr kurz vor Geschäftsschluss die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Anschließend floh er laut Polizei ohne Beute zu Fuß. Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. November 2023 um 8:30 Uhr

8:42 Uhr Was war am 6. November? 2012: US-Präsident Barack Obama wird für eine zweite Amtszeit gewählt. Mit 332 von 538 Wahlmännerstimmen besiegt der Demokrat seinen republikanischen Herausforderer Mitt Romney. 1991: Der sowjetische Geheimdienst KGB wird auf Befehl des russischen Präsidenten Boris Jelzin und in Folge eines Putschversuchs drei Monate zuvor aufgelöst. Die Aufgaben des KGB werden auf neue Behörden übertragen. 1971: Auf einem Fischerboot versucht eine kleine Gruppe von Friedensaktivisten einen US-Atombombentest vor Alaska zu verhindern. Stürme und die US-Küstenwache verhindern die Ankunft der Umweltschützer, doch der Name ihres Schiffes wird zum Synonym einer globalen Organisation: The Greenpeace. 1429: In der Westminster Abbey in London wird Heinrich VI. zum englischen König gekrönt. Er ist dabei erst sieben Jahre alt.

8:02 Uhr Schiff auf dem Rhein bei Wiesbaden-Biebrich festgefahren Am Wochenende hat sich ein Güterschiff bei Wiesbaden-Biebrich auf dem Rhein festgefahren. Wie die Wasserschutzpolizei jetzt mitteilt, war das Ruder des mit Mais beladenen Schiffs ausgefallen. Der Schiffsverkehr sei aber zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, so eine Sprecherin. Das Schiff wurde in die Kostheimer Schleuse gebracht. Heute soll sich ein Elektriker das Schiff anschauen. Wann es weiterfahren kann, ist noch unklar. Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. November 2023 um 6:30 Uhr

7:51 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder kommen zusammen und beraten heute in Berlin unter anderem über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets. Die Länderchefs und der Kanzler wollen auch über das Thema Migration sprechen. Die Länder gehen dabei mit hohen finanziellen Erwartungen und der Forderung nach dauerhaften Regelungen in die Verhandlungen mit dem Bund. Der Betrugsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wird fortgesetzt. Erwartet wird eine Aussage im Zeugenstand von Trump selbst.

7:48 Uhr Stromausfälle am Wochenende in der Westpfalz Habt ihr auch im Dunkeln gesessen? Der Sturm hat am Wochenende in Teilen der Westpfalz zu Stromausfällen geführt. Betroffen waren nach Angaben der Pfalzwerke Teile von Landstuhl, Rockenhausen und Dannenfels. Dort sei gestern jeweils mehrere Stunden der Strom weg gewesen, weil Baumteile die Leitungen beschädigt hatten. Inzwischen seien aber alle betroffenen Haushalte wieder am Netz. Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. November 2023 um 7:30 Uhr

7:38 Uhr Loriot: Ein Wahlplakat für drei Parteien - und Würstchen Jetzt wird es mal Zeit für einen Klassiker: In diesem Jahr wäre Loriot 100 Jahre geworden. Diesen Anlass feiert auch die ARD mit Dokumentationen, Reportagen und Sketchen von Loriot. Meine Kolleginnen und Kollegen von SWR1 haben da etwas aus dem Archiv geholt, das ich euch nicht vorenthalten will🙂

7:21 Uhr Voting: Seid ihr schon in Weihnachtsmarkt-Stimmung? Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen war 2022 nach Angaben der Veranstalter so gut besucht wie noch nie. SWR Jetzt bin ich ja mal gespannt🙂: Am Mittwoch eröffnet der erste Weihnachtsmarkt im Land - die Stadt Ludwigshafen macht zum wiederholten Mal den Anfang und startet bereits am 8. November in die (Glühwein-)Saison. Zum Vergleich: In Kaiserslautern öffnen die Buden am 20. November, in Trier und Koblenz geht’s am 24. November los, in Mainz sogar erst am 30. November. Also mir ist noch gar nicht danach, nach Weihnachten. Mich würde jetzt mal interessieren, wie es bei euch so aussieht! Seid ihr schon in Stimmung für die ersten Weihnachtsmärkte? Nein, das kommt für mich viel zu früh. Ja, ich kann es kaum abwarten! Teils-teils. Ich bin noch unentschieden. Weihnachtsmärkte sind sowieso nichts für mich. Abschicken

7:16 Uhr Neues von den Beatles KI und Musik: An der Spitze der britischen Single-Charts könnte diese Woche wieder ein Song der Beatles stehen. Davon gehen Musikexperten aus - wenige Tage, nachdem ein bisher unbekannter Song der Band veröffentlicht wurde. Beatles-Mitglied John Lennon hat den Song Now and Then Ende der 70er Jahre auf Kassette aufgenommen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz sind jetzt Störgeräusche entfernt worden, außerdem ist die Stimme von Lennon besser hörbar gemacht worden. Darüber berichtete SWR4 Aktuell am 6. November 2023 um 7:00 Uhr

7:06 Uhr Unfall mit sechs Verletzten Bei einem Unfall gestern auf der Landstraße zwischen Lünebach und Euscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind ein Feuerwehrwagen und ein Auto zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurden durch den Unfall drei Feuerwehrleute und zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren leicht sowie die Autofahrerin schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Demnach war der Feuerwehrwagen auf einer Einsatzfahrt bei regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto zusammengestoßen. Die Landstraße zwischen Lünebach und Euscheid war gesperrt. Lünebach Unfall auf regennasser Fahrbahn Kollision von Feuerwehrwagen und Auto in der Eifel: Kinder unter den Verletzten Bei einem Unfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind ein Feuerwehrwagen und ein Auto zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt. 15:00 Uhr SWR4 RP Hin und Weg SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. November 2023 um 6:30 Uhr

7:03 Uhr Vermisstensuche mit Hubschrauber Wenn ihr in Koblenz am Abend oder in der Nacht einen Hubschrauber gehört habt, dann lag das höchstwahrscheinlich an einer Vermisstensuche. Gesucht werden zwei Männer. Schon am späten Abend waren die Einsatzkräfte in der Rheinlache des sogenannten Schwanenteichs in Höhe des Stadtteils Koblenz-Oberwerth unterwegs. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch Boote der Feuerwehr dabei. Wenn es hell wird, soll eventuell auch mit Tauchern weiter gesucht werden. Warum die Männer vermisst werden, dazu gibt es bisher keine Informationen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:56 Uhr Die Lage auf den Straßen Für einen Montag sieht es aktuell auf vielen Strecken noch gut aus. Wo es sich staut, seht ihr bei einem Blick in unsere Karten-Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:46 Uhr Neun Verletzte bei Brand in Worms Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Worms sind gestern neun Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten ein Kind und eine weitere Person reanimiert werden, das Kind wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Worms Kind musste reanimiert werden Mehrere Verletzte bei Brand in Worms-Rheindürkheim In einem Haus im Wormser Stadtteil Rheindürkheim hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Ein Kind musste reanimiert werden. 12:00 Uhr SWR4 RP Mein Sonntag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:39 Uhr Auszeichnung für die "Kandler Omas gegen Rechts" Ein großer Tag war es gestern für die "Omas gegen Rechts" aus Kandel in der Südpfalz. Die Gruppe hat für ihr Engagement den Ludwig-Wagner-Preis für Toleranz und Zivilcourage erhalten. Auslöser für das Engagement waren rechte Demonstrationen im Ort. Das wollten sie nicht unwidersprochen stehenlassen und sind auf die Straße gegangen. Hut ab!

6:36 Uhr Brand in Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Kusel hat es am späten Abend gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das Feuer war aus unbekannten Gründen in der Kantine der Erstaufnahmeeinrichtung ausgebrochen, die Einsatzkräfte brachten es aber schnell unter Kontrolle. Eine Person, die zunächst als vermisst gemeldet worden war, wurde nach einer Suchaktion schließlich außerhalb des Gebäudes gefunden. Kusel Ein Mensch wurde vermisst Brand in der AfA in Kusel - niemand verletzt In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel hat es am späten Sonntagabend gebrannt. Zwischenzeitliche wurde aber ein Mensch vermisst. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. November 2023 um 6:30 Uhr

6:20 Uhr FCK im DFB-Pokal gegen Nürnberg Gestern Nachmittag wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Der 1. FC Kaiserslautern hat wieder ein Heimspiel und bekommt es in einem Zweitliga-Duell mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Der Einzug ins Viertelfinale ist also machbar. Gespielt wird am 5. oder 6. Dezember. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Alle Achtelfinal-Partien findet ihr hier.

6:10 Uhr Nicht gehen, nicht joggen, sondern: Slow Jogging! Zeit für ein bisschen Frühsport😉: Vielleicht habt ihr schon davon gehört - es gibt wieder eine neue Trend-Sportart. Diesmal kommt sie aus Japan und heißt "Slow Jogging". Sie soll gut für die Gelenke sein. Also: nicht gehen, nicht joggen, sondern slow joggen! In Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) finden jedes Wochenende Kurse im Slow Jogging statt. Ein bisschen irreführend ist der Name Slow Jogging allerdings schon: Denn es geht immerhin um 180 Schritte pro Minute. Das sind drei pro Sekunde. Kleine Trippelschritte.... Wie es genau geht, könnt ihr euch gerne hier ansehen: Altrip Gut für die Gelenke Trend-Sportart aus Japan: Slow Jogging in Altrip In Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) finden jedes Wochenende Kurse in der Trend-Sportart Slow-Jogging statt. Die japanische Sportart soll gut für die Gelenke sein. 18:00 Uhr SWR4 RP Sonntagsgalerie SWR4 Rheinland-Pfalz

6:03 Uhr So wird das Wetter in RLP: Wechselhaft und regnerisch Das Wetter für Rheinland-Pfalz macht weiter wie bisher: Es ist wechselhaft, aber mit mehr trockenen Abschnitten. Die Temperaturen klettern heute Morgen gerade mal auf 5 bis maximal 9 Grad. Am Vormittag gibt es dann nur einzelne Schauer, am Rhein entlang zeigt sich zeitweise die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Wester her häufiger Schauer auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad in der Vorderpfalz, in der Eifel wird die 10-Grad-Marke nicht geknackt. Die Wind weht weiterhin spürbar, ist aber nicht all zu kräftig. Video herunterladen (32,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz BioNTech veröffentlicht seine Quartalsbilanz. Den Nachfrageeinbruch bei Covid-19-Impfstoffen bekommen der Mainzer Konzern und sein US-Partner Pfizer stärker zu spüren als gedacht. Der Stadtrat von Ludwigshafen will über den zweiten Nachtragshaushalt abstimmen. Der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz fehlen für dieses Jahr mehr als 200 Millionen Euro. Der Kämmerei zufolge ist der Grund, dass der Kommune massiv Einnahmen wegbrechen. In Mainz gibt es heute eine Protestaktion in Sachen Freiwilligendienste. Bei diesen Diensten plant die Bundesregierung massive Einsparungen.