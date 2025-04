Viel Verständnis für neue Wohngruppe in Zemmer

Etwa 90 Menschen haben sich am Abend in Orenhofen im Eifelkreis Bitburg-Prüm über eine geplante Wohngruppe für Patienten aus dem Maßregelvollzug informiert. Sie soll im benachbarten Zemmer entstehen. Während es bei der ersten Vorstellung des Projekts im Januar noch viel Kritik gab, zeigten sich die Bürger gestern zunehmend verständnisvoll. Daniel Novickij:

Die Menschen aus dem Maßregelvollzug hätten eine Chance verdient, sagte etwa eine Bewohnerin aus Orenhofen nach der Veranstaltung. Auch andere Anwohner betonten, sie hätten keine Angst mehr. Sie seien sich sicher, dass die neuen Bewohner in Zemmer keine Gefahr darstellen. Die Patienten aus dem Maßregelvollzug haben nach Angaben der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof früher eine Straftat begangenen, wurden aber von einem Gericht für diese Tat für schuldunfähig erklärt. Seither sind sie in der Klinik Nette-Gut in Weißenthurm im Kreis Mayen-Koblenz untergebracht und werden dort behandelt. Der Wechsel nach Zemmer ist der letzte Schritt in der Therapie, bevor sie entlassen werden könnten. Sie sollen dort lernen, wieder im Alltag zurechtzukommen.